Страшная катастрофа в Индии. Столкнулись несколько пассажирских поездов - более 200 погибших

Страшная катастрофа произошла в Индии вечером 2 июня. На железнодорожных путях столкнулись несколько пассажирских поездов. Число погибших выросло до более 200 человек.

Что произошло?

Катастрофа произошла вечером 2 июня в районе города Баласор в штате Одиша на востоке Индии.

Официальной версии случившегося пока нет. ТАСС сообщает, что по одной из версий, пассажирский поезд Бангалор - Калькутта столкнулся с другим пассажирским составом. От столкновения он частично сошел с рельсов и часть вагонов оказалась на соседних путях.

В вагоны врезался встречный скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи.

Чиновники также сообщают, что в аварию попал товарный состав.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц сообщает о 233 погибших в аварии на железнодорожных путях.

Ранее СМИ сообщали о 900 пострадавших.

На данный момент неизвестно, есть ли среди пострадавших и погибших граждане России.

Спасательная операция

На момент написания новости, в Индии ведется спасательная операция. На месте происшествия работают все ресурсы экстренный служб штата. Они ликвидируют последствия катастрофы и оказывают помощь раненым.

Власти опасаются, что многие пассажиры могут оставаться заблокированными в поврежденных вагонах.

Все медицинские учреждения в Баласоре и его окрестностях предупреждены и готовы принять пострадавших.