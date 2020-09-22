Страшный подземный гул испугал жителей побережья Байкала

Страшный подземный гул сопровождал первый и самый сильный толчок ночного землетрясения на побережье озера Байкал в Иркутской области, сообщил «Интерфаксу» мэр Слюдянки Владимир Сендзяк.

«Было очень неприятно — может потому, что ночью, и что свет сразу отключился. В доме все ходило ходуном. Но самое главное — гул стоял секунд 10−20, словно стиральная машинка под ухом работает», — сказал Сендзяк.

Гул шел от земли, его слышали все жители Слюдянки, и у многих это вызвало панику.

«Я сразу поехал в центр города — люди кто в машинах грелся, кто на улице стоял. С детьми. В дома многие боялись заходить. Особенно после второго толчка — он был минут через 15, и тоже достаточно сильный. Паники также добавило отсутствие электричества. В квартирах темно, на улице темно. Но все обошлось, электричество восстановили. Сейчас народ уже отходит от шока», — рассказал Сендзяк.

Мощное землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на 22 сентября в Иркутской области рядом с Байкалом. Потом последовала серия афтершоков.

Жители почти 400 населенных пунктов Иркутской области и Бурятии ощутили подземные толчки.