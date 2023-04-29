Страшный пожар на 1 тыс. кв. м произошел в Севастополе. Загорелся резервуар с топливом

Страшный пожар, площадью 1 тыс. кв м, произошел в Севастополе. Загорелся резервуар с топливом. Об этом сообщает ТАСС .

Пожар произошел в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта. Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале сообщает, что резервуар загорелся из-за попадания в него беспилотника.

Пожару присвоен четвертый уровень опасности. На месте работают 18 пожарных расчетов.

Пострадавших в результате пожара нет, уточняет губернатор города. Гражданским объектам ничего не угрожает, сообщают РИА Новости. Власти Севастополя решили не эвакуировать жителей из района.

Несмотря на происшествие, продолжает работать морской пассажирский транспорт, передают в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ранее мощный пожар произошел в элитном жилом комплексе в турецком городе.