Страшный пожар охватил Центральную клиническую больницу в Новосибирске - подробности произошедшего

Страшный пожар произошел в Центральной клинической больнице в Новосибирске 4 июня. Из горящего здания эвакуировали 143 пациента и 36 человек персонала.

Что произошло?

ГУ МЧС по Новосибирской области сообщает, что пожар начался 4 июня около 15:25. Горела крыша Центральной больницы на улице Пирогова, 25/3 в Академгородке.

В момент возгорания в больнице находились 173 человека, 143 из них - пациенты. Шесть из них находились в отделении реанимации, передает ngs.ru.

Пламя распространялось на большой площади. Пожару присвоили третий ранг. На месте развернули оперативный штаб. Предварительно площадь горения составила 1,8 кв. м.

Спасательная операция

Пациентов и персонал эвакуировали восемь бригад службы скорой медицинской помощи, в том числе три реанимационных.

"Многие врачи, несмотря на воскресенье, пришли на работу, узнав о пожаре. Некоторые сотрудники бежали на помощь коллегам даже с пляжа. Были прямо в купальниках, а поверх медицинский халат", - сообщают очевидцы "КП-Новосибирск".

Открытый огонь на крыше больницы удалось ликвидировать спустя несколько часов. На месте работали 17 единиц техники и более 50 человек личного состава. Telegram-канал Mash Siberia сообщает, что пожар тушили 100 пожарных и 33 машины.

Пожар в Центральной клинической больнице ГУ МЧС России по НСО

Счастливый конец

Благодаря оперативной работе, пострадавших и погибших нет. "КП-Новосибирск" отмечает, что в этот день в больнице был выходной и не проводилось никаких плановых операций.

В том числе спасли черепаху - талисман терапевтического отделения. Ее вынесли в ведре с водой.

В следственном комитете начали проверку по факту ЧП.