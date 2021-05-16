Страшный пожар произошел в Алтайском крае

На станции Озерки Тальменского района произошел пожар в доме, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю. Видео с пылающим домом опубликовало сообщество «Инцидент.Барнаул»

По словам очевидца, в доме взорвался газовый балон. Погибла женщина.

— Женщина погибла, в ее доме газовый баллон рванул, сразу умерла. С Тальменки, Озёрок и Новоалтайска пожарные приехали, машин 5−7. Дом сгорел и у кого-то гараж, — рассказали участники сообщества «Инцидент.Барнаул».

В ведомстве пояснили, что сообщение о случившемся в службу спасения пришло с опозданием, и на момент прибытия пожарных дом, надворные постройки уже горели открытым огнем, была угроза и соседним строениям. В результате пожара серьезно пострадали постройки на двух соседних участках.

Найдено тело женщины. Причину возгорания устанавливают.