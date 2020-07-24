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Происшествия

Страшное лобовое ДТП в районе «Бирюзовой Катуни» унесло жизни двух человек

Ночью 24 июля в Алтайском районе произошло смертельное ДТП. В лобовом столкновении погибли два человека, сообщили в полиции.

ДТП в Алтайском районе.
ДТП в Алтайском районе.
vk.com/barneos22

Около 2:45 на 45 км автодороги «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь». Водитель 1999 года рождения за рулем Hyundai Avante двигался со стороны села Ая в направлении «Бирюзовой Катуни».

Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093, под управлением водителя 1983 года рождения.

ДТП в Алтайском районе.
ДТП в Алтайском районе.
vk.com/incident22

Водитель отечественного авто и его пассажир — мужчина 1978 года рождения — погибли на месте до приезда врачей.

Водитель иномарки получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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