Страшное лобовое ДТП в районе «Бирюзовой Катуни» унесло жизни двух человек

Около 2:45 на 45 км автодороги «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь». Водитель 1999 года рождения за рулем Hyundai Avante двигался со стороны села Ая в направлении «Бирюзовой Катуни».
Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21093, под управлением водителя 1983 года рождения.
Водитель отечественного авто и его пассажир — мужчина 1978 года рождения — погибли на месте до приезда врачей.
Водитель иномарки получил травмы разной степени тяжести. Его госпитализировали.
По факту ДТП ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.