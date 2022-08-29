Страшное смертельное ДТП произошло под Барнаулом

Страшное ДТП с одним погибшим и четырьмя пострадавшими случилось в Алтайском крае на трассе «Барнаул-Павловск».

Авария случилась неподалеку от поселка Прутской, сообщают очевидцы Инцидент Барнаул.

По данным ГИБДД, столкнулись Toyota Land Cruiser Prado под управлением 68-летнего мужчины и Honda CRV, за рулём которой был 45-летний водитель, пишет «Амик».

После столкновения Honda съехала с дороги и перевернулась. Его водитель скончался на месте от полученных травм.

В больницу были госпитализированы пассажиры Honda — 36-летняя женщина и дети 15 и 9 лет, а также 63-летняя пассажирка Toyota.

Проводится проверка.

Ранее в Барнауле в результате аварии на крышу перевернулся автомобиль.