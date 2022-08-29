Страшное смертельное ДТП произошло под Барнаулом

Авария случилась неподалеку от поселка Прутской, сообщают очевидцы Инцидент Барнаул.
По данным ГИБДД, столкнулись Toyota Land Cruiser Prado под управлением 68-летнего мужчины и Honda CRV, за рулём которой был 45-летний водитель, пишет «Амик».
После столкновения Honda съехала с дороги и перевернулась. Его водитель скончался на месте от полученных травм.
В больницу были госпитализированы пассажиры Honda — 36-летняя женщина и дети 15 и 9 лет, а также 63-летняя пассажирка Toyota.
Проводится проверка.
Ранее в Барнауле в результате аварии на крышу перевернулся автомобиль.