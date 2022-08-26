Взял и прилег. В центре Барнаула перевернулся автомобиль

Один из них перевернулся от удара, сообщают очевидцы Инцидент Барнаул.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Предположительно, никто не пострадал.
Ранее на Алтае завели уголовное дело из-за перевернувшего грузовика с туристами.
В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова столкнулись два автомобиля.
Один из них перевернулся от удара, сообщают очевидцы Инцидент Барнаул.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Предположительно, никто не пострадал.
Ранее на Алтае завели уголовное дело из-за перевернувшего грузовика с туристами.
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