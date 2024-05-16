Что произошло
На парковке у ТЦ двое водителей не смогли разъехаться. Тогда мужчина на черном китайском внедорожнике Lixiang L9 достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Затем он скрылся с места происшествия.
В полицию поступило заявление от женщины, которая приходится пострадавшему женой.
Пострадавшие
Мужчину, в которого выстрелил водитель Lixiang L9, госпитализировали с ранением брюшной полости. О его состоянии здоровье неизвестно.
Подозреваемый
Стрелка задержала полиция. Им оказался 34-летний бизнесмен Овика Кочаряна. Его поймали возле местного рынка, свой китайский внедорожник он бросил в полутора километрах от места происшествия.
Дома у Кочаряна нашли пистолет Grand Power, который зарегистрирован не на него. Сейчас стрелок находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.
Самое важное - в нашем Telegram-канале