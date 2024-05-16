Около ТРК «Сити Молл» в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла стрельба. Ссора случилась между двумя водителями на парковке у торгового цента. Altapress.ru расскажет, что известно об инциденте на данный момент.

Что произошло

На парковке у ТЦ двое водителей не смогли разъехаться. Тогда мужчина на черном китайском внедорожнике Lixiang L9 достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента. Затем он скрылся с места происшествия.

В полицию поступило заявление от женщины, которая приходится пострадавшему женой.

Пострадавшие

Мужчину, в которого выстрелил водитель Lixiang L9, госпитализировали с ранением брюшной полости. О его состоянии здоровье неизвестно.

Подозреваемый

Стрелка задержала полиция. Им оказался 34-летний бизнесмен Овика Кочаряна. Его поймали возле местного рынка, свой китайский внедорожник он бросил в полутора километрах от места происшествия.

Дома у Кочаряна нашли пистолет Grand Power, который зарегистрирован не на него. Сейчас стрелок находится в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Бизнесмену грозит до семи лет тюрьмы.

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