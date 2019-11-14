Стрельба в колледже Благовещенска: реконструкция событий с места ЧП

Наряд ДПС
Утром в Благовещенске к наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования, подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный начал стрельбу в колледже.
Полицейские выдвинулись к месту ЧП, пишет Амур.инфо.
Выстрелы
Полицейские поднялись на второй этаж колледжа и увидели парня с ружьем (впоследствии выяснилось, что ружье зарегистрировано на стрелка). Он выстрелил в правоохранителей.
Полицейские открыли ответный огонь.
Заблокирован
Парня заблокировали в аудитории.
Эвакуация
Учащиеся выбежали на улицу из здания колледжа.
Район ЧП оцепили. Перекрыты улицы.
Тела и раненые
На месте ЧП обнаружены тела двоих людей. Один из них — стрелок.
Предварительно, во время стрельбы ранены три человека. Им оказывают медицинскую помощь.
Полицейские не пострадали.
Причина стрельбы
По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками. О стрелявшем четверокурснике говорят, что это был обычный, спокойный парень.