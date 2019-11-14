Стрельба в колледже Благовещенска: реконструкция событий с места ЧП

14 ноября утром в центре Благовещенска 18-летний учащийся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства устроил стрельбу в аудитории. По предварительным данным, ранены трое учащихся. Двое погибли (в том числе, стрелок).

Наряд ДПС

Утром в Благовещенске к наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования, подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный начал стрельбу в колледже.

Полицейские выдвинулись к месту ЧП, пишет Амур.инфо.

Выстрелы

Полицейские поднялись на второй этаж колледжа и увидели парня с ружьем (впоследствии выяснилось, что ружье зарегистрировано на стрелка). Он выстрелил в правоохранителей.

Полицейские открыли ответный огонь.

Заблокирован

Парня заблокировали в аудитории.

Ружье в руках. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Эвакуация

Учащиеся выбежали на улицу из здания колледжа.

Район ЧП оцепили. Перекрыты улицы.

Тела и раненые

На месте ЧП обнаружены тела двоих людей. Один из них — стрелок.

Предварительно, во время стрельбы ранены три человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Полицейские не пострадали.

Причина стрельбы

По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками. О стрелявшем четверокурснике говорят, что это был обычный, спокойный парень.