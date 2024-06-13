По информации от представителей власти, происшествие случилось на автомобильной дороге Козельск — Оптина Пустынь. Злоумышленник в неадекватном состоянии остановился на машине и начал стрелять в воздух и по земле.
В результате одна женщина получила легкое ранение: ей в ногу попал кусок асфальта, срикошетивший от земли. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают.
В настоящее время дорога к монастырю перекрыта.
Ранее стали известны подробности стрельбы в Крымске.
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