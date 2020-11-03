Стрелял коммерсантам в головы. Бандит с богатым прошлым получил еще 25 лет за убийства алтайских бизнесменов

Жителя Алтайского края, который уже отбывает наказание за бандитизм и разбои, признали виновным в убийстве двух бизнесменов, совершенных в начале 2000-х годов, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В данный момент установлено, что мужчина, которому сейчас 57 лет, в конце 2001 года придумал план разбойного нападения на предпринимателя, занимавшегося обменом валюты. Злоумышленник назначил встречу с мужчиной якобы для обсуждения вопроса оказания услуг по физической защите.

После того, как бизнесмен подъехал на своем автомобиле к заранее оговоренному месту, обвиняемый сел на заднее сидение машины и из пистолета произвел два выстрела в голову потерпевшего. После этого он забрал 15 тысяч долларов и отбуксировал автомобиль «валютчика» в район одного из заводов города, а затем скрылся.

Позже, в 2003 году, злоумышленник познакомился с еще одним предпринимателем и занял у него 240 тысяч рублей. От нового знакомого он узнал, что житель города Новосибирска задолжал бизнесмену 5 тысяч долларов и предложил ему свои услуги по урегулированию ситуации с возвратом долга.

Пистолет. Оружие. CC0

При этом, не желая возвращать свой долг, преступник разработал план, встретил знакомого коммерсант в условленном месте и в автомобиле выстрелил ему в голову. Тело своей жертвы он закопал в лесном массиве в Новосибирской области.

Установить причастность злоумышленника к этим преступлениям удалось благодаря работе следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет.

При этом злоумышленник с 2009 года отбывает наказание за совершение похищения, разбои и бандитизм. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.