Строители разделали барана на крыльце сибирского лицея

21 марта ремонтники здания лицея № 20 в Междуреченске разделали тушу барана на глазах у жильцов окружающих домов, в том числе детей, сообщает «Сибдепо».

Первым шокирующее зрелище увидел в окно ребенок и подумал, что строители разделывают собаку.

Мама мальчика написала в местную группу. Один из подписчиков-мужчин вызвался проверить обстановку и вышел к ремонтникам.

Оказалось, рабочие подвесили тушу барана прямо на крыльце образовательного учреждения.

Строители негативно отреагировали на замечание мужчины и объявили, что на своей территории будут делать что хотят. Однако все же завесили тушу полиэтиленом и продолжили разделку.

Через пару часов из-за импровизированной занавески повалил дым, запахло жареным мясом.

В администрации Междуреченска ответили, что здание на фото действительно похоже на лицей № 20 и что на время ремонта за него отвечает мэрия. Но информацию о расчленении животного опровергли.

Возможно, рабочие праздновали Новруз — праздник народов Средней Азии и Кавказа, который отмечают в день весеннего равноденствия.

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