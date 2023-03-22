Строители разделали барана на крыльце сибирского лицея

Первым шокирующее зрелище увидел в окно ребенок и подумал, что строители разделывают собаку.
Мама мальчика написала в местную группу. Один из подписчиков-мужчин вызвался проверить обстановку и вышел к ремонтникам.
Оказалось, рабочие подвесили тушу барана прямо на крыльце образовательного учреждения.
Строители негативно отреагировали на замечание мужчины и объявили, что на своей территории будут делать что хотят. Однако все же завесили тушу полиэтиленом и продолжили разделку.
Через пару часов из-за импровизированной занавески повалил дым, запахло жареным мясом.
В администрации Междуреченска ответили, что здание на фото действительно похоже на лицей № 20 и что на время ремонта за него отвечает мэрия. Но информацию о расчленении животного опровергли.
Возможно, рабочие праздновали Новруз — праздник народов Средней Азии и Кавказа, который отмечают в день весеннего равноденствия.
Ранее в Новосибирске упавшая труба убила строителя. Во время проведения работ незакрепленная труба сорвалась и ударила его по голове.