В восьми алтайских районах отремонтируют школьные спортивные залы в 2023 году

В 2023 году планируют провести капитальный ремонт восьми спортивных залов школ Благовещенского, Завьяловского, Быстроистокского, Крутихинского, Поспелихинского, Советского, Хабарского районов и города Славгорода.
Ремонт проводят в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
В 2021 и 2022 годах за счет средств федерального и краевого бюджетов отремонтировали 16 спортивных залов. В школы закупили новое оборудование и инвентарь для занятия различными видами спорта.
Ранее стало известно, когда на ул. Сергея Ускова в Барнауле появится школа.