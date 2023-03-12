12 марта
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Жизнь

В восьми алтайских районах отремонтируют школьные спортивные залы в 2023 году

В восьми районах Алтайского края отремонтируют школьные спортивные залы и предоставят новый инвентарь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Спортивный зал. Школа.
Спортивный зал. Школа.
Анна Зайкова

В 2023 году планируют провести капитальный ремонт восьми спортивных залов школ Благовещенского, Завьяловского, Быстроистокского, Крутихинского, Поспелихинского, Советского, Хабарского районов и города Славгорода.

Ремонт проводят в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В 2021 и 2022 годах за счет средств федерального и краевого бюджетов отремонтировали 16 спортивных залов. В школы закупили новое оборудование и инвентарь для занятия различными видами спорта.

Ранее стало известно, когда на ул. Сергея Ускова в Барнауле появится школа.

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