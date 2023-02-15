15 февраля
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Образование

Стало известно, когда на ул. Сергея Ускова в Барнауле появится школа

Барнаульцы поинтересовались, когда на ул. Сергея Ускова, 36 появится школа.

Благоустройство сквера на улице Сергея Ускова.
Благоустройство сквера на улице Сергея Ускова.
Анна Зайкова.

Вопрос задали в комментариях группы ЦУРа Алтайского края.

Судя по ответу от администрации Барнаула, проектные работы по школе на ул. Сергея Ускова, 36 завершили, а госэкспертиза дала положительное заключение. Сейчас ищут источники финансирования, о сроках строительства пока говорить рано.

Более детально ответили в минобрнауки региона. Там заявили, что среднюю школу планируют построить в 2024—2026 годах в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

Ранее по ул. Сергея Ускова запустили маршрут. Теперь там ходит автобус № 10.

Еще одну новую школу строят на ул. Взлетной, в ней будет 550 мест.

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