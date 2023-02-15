Стало известно, когда на ул. Сергея Ускова в Барнауле появится школа

Вопрос задали в комментариях группы ЦУРа Алтайского края.
Судя по ответу от администрации Барнаула, проектные работы по школе на ул. Сергея Ускова, 36 завершили, а госэкспертиза дала положительное заключение. Сейчас ищут источники финансирования, о сроках строительства пока говорить рано.
Более детально ответили в минобрнауки региона. Там заявили, что среднюю школу планируют построить в 2024—2026 годах в рамках краевой адресной инвестиционной программы.
Ранее по ул. Сергея Ускова запустили маршрут. Теперь там ходит автобус № 10.
Еще одну новую школу строят на ул. Взлетной, в ней будет 550 мест.