Стало известно, когда на ул. Сергея Ускова в Барнауле появится школа

Барнаульцы поинтересовались, когда на ул. Сергея Ускова, 36 появится школа.

Вопрос задали в комментариях группы ЦУРа Алтайского края.

Судя по ответу от администрации Барнаула, проектные работы по школе на ул. Сергея Ускова, 36 завершили, а госэкспертиза дала положительное заключение. Сейчас ищут источники финансирования, о сроках строительства пока говорить рано.

Более детально ответили в минобрнауки региона. Там заявили, что среднюю школу планируют построить в 2024—2026 годах в рамках краевой адресной инвестиционной программы.

Ранее по ул. Сергея Ускова запустили маршрут. Теперь там ходит автобус № 10.

Еще одну новую школу строят на ул. Взлетной, в ней будет 550 мест.