По ранее закрытому маршруту пустят 18 новых автобусов в Барнауле

Стало известно, по какому маршруту пустят 18 новых автобусов, которые администрация Барнаула закупит в 2023 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат АКЗС Александр Волобуев.

Автобусы пустят по ранее закрытому маршруту № 10. Это маршрут ЛДП «Спартак-2» — ул. Сергея Ускова. По словам Волобуева, они станут началом для создания муниципального автопарка.

Предварительно муниципальные маршрут протестируют. После этого администрация планирует нарастить автопарк до 50−60 автобусов. В этом им поможет участие в программах по обновлению городского транспорта.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что в Барнауле планируют создать на базе МУП «Горэлектротранс» собственное предприятие и уже в 2023-м закупить 18 автобусов большой вместимости.