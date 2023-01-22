На пустыре в Барнауле начали строительство новой школы на 550 мест

В Индустриальном районе, в квартале 2011 на ул. Взлетная, 56 известная барнаульская компания «Век-строй» начала строительство новой школы на 550 учащихся.

Проект новой школы в Барнауле - на ул. Взлетная, 56

Напомним, аукцион по выбору подрядчика власти Барнаула объявили в ноябре, начальная цена строительства составила 689,36 млн рублей.

Согласно проекту, в школе — три этажа, ее вместимость — 550 учащихся при полной наполняемости всех классов (25 человек, обучающихся в одну смену).

Кроме учебных кабинетов в школе запроектированы два спортзала с раздевалками, душевыми и комнатой инструктора, актовый зал на 295 мест с эстрадой, столовая с обеденным залом на 275 мест, пищеблок и медицинский блок, библиотека с читальным залом, мастерские и т.п.

Помимо привычных кабинетов биологии, математики, географии и т.п. проект предусматривает артистическую и костюмерную, склад декораций и музыкальных инструментов, мультимедийный кабинет, серверную и оружейную комнаты.

Наплыва желающих построить объект не обнаружилось, но единственной компанией, подавшей заявку на аукцион, стала «Век-строй».

С ней и заключили муниципальный контракт по начальной цене, следует из документов госзакупки, опубликованных 5 декабря. Срок окончания работ — 1 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что в алтайском селе распахнула двери новая школа.