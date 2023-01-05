5 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Дети будут учиться в тепле. В алтайском селе распахнула двери новая школа

В селе Заводское Троицкого района Алтайского края наконец-то открылась школа, — сообщает «Катунь 24».

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Школа в селе Заводское была построена в 1967 году. С тех пор капитального ремонта не проводилось. Хотя, здесь получили образование более 500 человек.

Добиться перемен родителям не удавалось около 15 лет. Только в 2019 году учреждение включили в нацпроект «Образование», который предполагает постройку новой школы.

Новое здание большое, светлое и теплое. Его площадь — 5 тыс. кв.м. На строительство новой школы потратили более 300 млн рублей.

Она оснащена по последнему слову техники: интерактивные доски, компьютеры, гардеробная в каждом классе. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены тактильная плитка, пандус, поручни и так далее.

Также теперь у ребят есть просторный спортивный зал для занятий физкультурой и даже футбольное поле.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость