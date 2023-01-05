Дети будут учиться в тепле. В алтайском селе распахнула двери новая школа

Школа в селе Заводское была построена в 1967 году. С тех пор капитального ремонта не проводилось. Хотя, здесь получили образование более 500 человек.

Добиться перемен родителям не удавалось около 15 лет. Только в 2019 году учреждение включили в нацпроект «Образование», который предполагает постройку новой школы.

Новое здание большое, светлое и теплое. Его площадь — 5 тыс. кв.м. На строительство новой школы потратили более 300 млн рублей.

Она оснащена по последнему слову техники: интерактивные доски, компьютеры, гардеробная в каждом классе. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены тактильная плитка, пандус, поручни и так далее.

Также теперь у ребят есть просторный спортивный зал для занятий физкультурой и даже футбольное поле.