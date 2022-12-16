На пустыре в Барнауле известная строительная компания построит новую школу на 550 мест

Школу в Индустриальном районе Барнаула, в квартале 2011, построит известная барнаульская компания «Век-строй». Компания была единственным участником аукциона по поиску подрядчика и признана его победителем. За объект власти готовы заплатить почти 700 млн рублей. Рассказываем, что будет в школе и когда планируется завершить строительство.

Где построят новую школу

Новую школу построят на ул. Взлетной, 56 — сейчас на этом месте, согласно ДубльГИС, пустырь, рядом — детсад и жилые высотки. Аукцион по выбору подрядчика власти Барнаула объявили в ноябре, начальная цена строительства составила 689,36 млн рублей.

Тему строительства на пустыре в соцсетях обсуждали довольно бурно. Кто-то удивлялся, что в Барнауле вообще есть пустырь. Кто-то утверждал, что о строительстве школы на этом месте говорят с 2018 года.

«Когда уже это чудо произойдёт-то? Стоит поле неухоженное с грязью посреди района. Давно пора приступить к строительству», — написала, например, женщина в соцсети «ВКонтакте».

Аукцион. Pixabay.com

А кое-кто предположил, что строить будет наверняка компания «Селф». Но ошибся. Наплыва желающих построить объект не обнаружилось, но единственной компанией, подавшей заявку на аукцион, стала «Век-строй».

С ней и заключили муниципальный контракт по начальной цене, следует из документов госзакупки, опубликованных 5 декабря. Срок окончания работ — 1 декабря 2024 года.

Чем известен подрядчик

«Век-Строй» -известная в Барнауле компания. В настоящий момент она ведет реставрацию Дома афганцев (пр. Комсомольский, 73б). А также — реконструкцию музыкального колледжа в Барнауле с перестройкой концертного зала, где в 1990-е годы располагался популярный клуб «Зебра».

Компания также занималась достройкой театра кукол «Сказка» в Барнауле.

Место расположения новой школы в Барнауле — ул. Взлетная , 56 ДубльГИС.

Что собой представляет школа

Согласно проекту, в школе — три этажа, ее вместимость — 550 учащихся при полной наполняемости всех классов (25 человек, обучающихся в одну смену).

Кроме учебных кабинетов в школе запроектированы два спортзала с раздевалками, душевыми и комнатой инструктора, актовый зал на 295 мест с эстрадой, столовая с обеденным залом на 275 мест, пищеблок и медицинский блок, библиотека с читальным залом, мастерские и т.п.

Для обучения в кабинетах домоводства, труда, иностранного языка и информатики каждый класс делится пополам — по 12−13 учащихся. При учебных классах запроектированы рекреации коридорного типа шириной не менее четырех метров.

Кроме привычных кабинетов биологии, математики, географии и т.п. проект предусматривает артистическую и костюмерную, склад декораций и музыкальных инструментов, мультимедийный кабинет, серверную и оружейную комнаты.

Ранее Барнаульская гордума сообщила, что в 2023 году в краевом центре начнется строительство двух школ.