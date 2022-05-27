Крупный подряд на реставрацию исторического здания в Барнауле выиграла известная строительная компания

Барнаульская строительная компания «Век-Строй» признана победителем электронного конкурса на реставрацию и приспособление под музей исторического здания, известного как Дом Афганцев. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Пересчитали сметы

Краевые власти дважды проводили конкурсный отбор подрядчика для реставрации и приспособления под музей объекта культурного наследия регионального значения «Городская больница» (пр. Комсомольский, 73б) — Дома афганцев.

Год назад желающих сделать это за 174,5 млн рублей не нашлось. Сметы пересчитали. И в 2022 году начальная цена торгов составила 236,95 млн рублей — на 62 млн рублей больше, чем год назад (+36%).

Компания «Век-Строй» была единственным участником электронного конкурса и признана их победителем, информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

С ней, вероятно, и будет заключен контракт. В настоящий момент статус контракта — «Подписание поставщиком».

Дом афганцев. Altapress.ru

Что тут будет

Ранее altaptress.ru рассказывал, что задача подрядчика — реставрировать и приспособить здание под военно-исторический отдел краеведческого музея. Проект реставрации подготовила «Архитектурная мастерская Тоскина»

Предполагается, что выставочные залы в Доме афганцев расположатся на первом и втором этажах. Более подробно о задачах подрядчика можно прочитать здесь.

Работу компания должна завершить не позднее чем за 390 дней со времени подписания контракта — то есть максимум через 13 месяцев.

Дом афганцев. Altapress.ru

Чем известна компания «Век-Строй»

Осенью 2021 года «Век-Строй» получила подряд на реконструкцию музыкального колллежда в Барнауле — на первом этапе она должна была реконструировать концертный зал, где в 1990-е годы располагался популярный клуб «Зебра». Общая стоимость работ — более 320 млн рублей.

Компания также занималась достройкой театра кукол «Сказка» в Барнауле. Руководитель «Век-Строя» — Сергей Зябкин, собственник — Амир Абдуллаев.

В концертном зале Алтайского музыкального колледжа начали монтировать каркас новой сцены vk.com/minkultura22

Кто автор здания

В Барнауле это здание называют Домом афганцев, так как здесь много лет располагалась краевая организация Российского союза ветеранов Афганистана.

А построено оно в 1907 году как городская больница. Автор проекта здания — барнаульский архитектор начала века Иван Носович, спроектировавший также здание городской думы Барнаула, римско-католический костел, драмтеатр в Бийске и много других.

Носович был горячим сторонником популярного в начале XX века движения «Городов-садов».

После того, как его назначили архитектор Барнаула, он создал проект города-сада в северной части Барнаула — и даже получил одобрение Барнаульской гордумы. Здесь в коттеджах с цветниками должны были жить счастливые рабочие… Проект не реализовали ни в те годы, ни позже.