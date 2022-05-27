27 мая
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Недвижимость

Крупный подряд на реставрацию исторического здания в Барнауле выиграла известная строительная компания

Барнаульская строительная компания «Век-Строй» признана победителем электронного конкурса на реставрацию и приспособление под музей исторического здания, известного как Дом Афганцев. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Дом афганцев.
Дом афганцев.
Altapress.ru

Пересчитали сметы

Краевые власти дважды проводили конкурсный отбор подрядчика для реставрации и приспособления под музей объекта культурного наследия регионального значения «Городская больница» (пр. Комсомольский, 73б) — Дома афганцев.

Год назад желающих сделать это за 174,5 млн рублей не нашлось. Сметы пересчитали. И в 2022 году начальная цена торгов составила 236,95 млн рублей — на 62 млн рублей больше, чем год назад (+36%).

Компания «Век-Строй» была единственным участником электронного конкурса и признана их победителем, информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

С ней, вероятно, и будет заключен контракт. В настоящий момент статус контракта — «Подписание поставщиком».

Дом афганцев.
Дом афганцев.
Altapress.ru

Что тут будет

Ранее altaptress.ru рассказывал, что задача подрядчика — реставрировать и приспособить здание под военно-исторический отдел краеведческого музея. Проект реставрации подготовила «Архитектурная мастерская Тоскина»

Предполагается, что выставочные залы в Доме афганцев расположатся на первом и втором этажах. Более подробно о задачах подрядчика можно прочитать здесь.

Работу компания должна завершить не позднее чем за 390 дней со времени подписания контракта — то есть максимум через 13 месяцев.

Дом афганцев.
Дом афганцев.
Altapress.ru

Чем известна компания «Век-Строй»

Осенью 2021 года «Век-Строй» получила подряд на реконструкцию музыкального колллежда в Барнауле — на первом этапе она должна была реконструировать концертный зал, где в 1990-е годы располагался популярный клуб «Зебра». Общая стоимость работ — более 320 млн рублей.

Компания также занималась достройкой театра кукол «Сказка» в Барнауле. Руководитель «Век-Строя» — Сергей Зябкин, собственник — Амир Абдуллаев.

В концертном зале Алтайского музыкального колледжа начали монтировать каркас новой сцены
В концертном зале Алтайского музыкального колледжа начали монтировать каркас новой сцены
vk.com/minkultura22

Кто автор здания

В Барнауле это здание называют Домом афганцев, так как здесь много лет располагалась краевая организация Российского союза ветеранов Афганистана.

А построено оно в 1907 году как городская больница. Автор проекта здания — барнаульский архитектор начала века Иван Носович, спроектировавший также здание городской думы Барнаула, римско-католический костел, драмтеатр в Бийске и много других.

Носович был горячим сторонником популярного в начале XX века движения «Городов-садов».

После того, как его назначили архитектор Барнаула, он создал проект города-сада в северной части Барнаула — и даже получил одобрение Барнаульской гордумы. Здесь в коттеджах с цветниками должны были жить счастливые рабочие… Проект не реализовали ни в те годы, ни позже.

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