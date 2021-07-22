В Барнауле крушат культовый клуб «Зебра»

Несколько дней назад в Барнауле началась реконструкция здания бывшего клуба «Зебра» на ул. Песчаная, 84.

Здание принадлежит министерству культуры края, находится в ведении Алтайского государственного музыкального колледжа.

Пока идет первый этап: реконструкция концертного зала.

В документах госзакупки указано, что «объектом реконструкции является распределительный вестибюль со стороны ул. Папаницев (как раз на эту улицу выходит бывший клуб «Зебра. — Прим. Altapress.ru), помещения цокольного этажа, сцена, трюм сцены и двухэтажная пристройка, соединяющая главный учебный корпус с концертным залом колледж».

Проектом предусмотрен полный демонтаж конструкций входного узла концертного зала с возведением нового, пристройка двух эвакуационных лестниц, настройка третьего этажа существующей двухэтажной пристройки.

Так будет выглядеть концертный зал музколледжа в Барнауле. Скан проектной документации.

Всего на работы выделили более 320 млн рублей, говорится в документах на сайте Госзакупок. Подрядчик — компания «Век-Строй», которая занималась достройкой театра кукол «Сказка».