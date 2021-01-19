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Происшествия

Студенческое общежитие загорелось в центре Барнаула

Ночью 19 января в Барнауле произошел пожар в пятиэтажном общежитии АлтГТУ на пр. Комсомольском. На вызов приехали 29 спасателей, сотрудники полиции и скорой помощи, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в общежитии АлтГТУ.
Пожар в общежитии АлтГТУ.
"Инцидент Барнаул"

В здании наблюдалось слабое задымление, люди эвакуировались сами, пострадавших нет.

Первое пожарное подразделение ликвидировало возгорание первичными средствами пожаротушения, потом сотрудники МЧС произвели точечную проливку, чтобы не допустить нового возгорания.

Огонь повредил электроприбор и мебель в одной из комнат общежития на общей площади 1,5 кв.м. В работе участвовало 9 единиц пожарной и специальной техники и 29 человек личного состава.

В экстренном ведомстве напоминают, что стоит быть внимательными при эксплуатации электроприборов — халатность может привести к беде.

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