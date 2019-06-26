Студентка из Зимбабве утонула в российской реке

Предварительно, в ночь на 26 июня девушка отдыхала на пляже в компании своего соотечественника.

Когда она не вернулась на берег после очередного заплыва, тот забеспокоился и оповестил правоохранительные органы, пишет saratovnews.ru.

Поиски девушки осложнило то, что свидетель происшествия не говорит по-русски. Выяснить у него место на реке, в котором в последний раз он видел свою спутницу, было весьма трудно.

Тело девушки обнаружили в пяти метрах от берега на трехметровой глубине.