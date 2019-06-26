Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июня 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Студентка из Зимбабве утонула в российской реке

Водолазы извлекли из Волги тело студентки из Зимбабве, сообщил руководитель службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

Предварительно, в ночь на 26 июня девушка отдыхала на пляже в компании своего соотечественника.

Когда она не вернулась на берег после очередного заплыва, тот забеспокоился и оповестил правоохранительные органы, пишет saratovnews.ru.

Поиски девушки осложнило то, что свидетель происшествия не говорит по-русски. Выяснить у него место на реке, в котором в последний раз он видел свою спутницу, было весьма трудно.

Тело девушки обнаружили в пяти метрах от берега на трехметровой глубине.

«Сейчас мы выясняем личность погибшей. До сих пор не понятно, в каком из вузов она училась», — отметил спасатель.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость