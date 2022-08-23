Студентку-сибирячку осудили на восемь лет колонии. Она пыталась пронести наркотики заключенному

22-летняя студентка из Тувы пыталась пронести наркотики в желудке своему земляку, который отбывал наказание в Новосибирске. Об этом сообщает « Комсомольская правда ».

По данным следствия, девушку на преступление уговорил 39-летний осужденный из Тувы, который отбывал срок за убийство. Они познакомились, когда мужчина обзванивал номера жителей Кызыла по таксофону в колонии.

На тувинском языке он убедил девушку пронести ему наркотики в желудке. Подсудимая согласилась и перед свиданием проглотила 25 свертков с гашишем массой около 75 граммов.

Ее задержали на территории ИК№ 2. С помощью врачей следователи изъяли наркотики из желудка студентки. Девушка во всем призналась и рассказала, что ранее никогда не видела осужденного, и у нее самой никаких проблем с законом тоже не было.

Суд приговорил 22-летнюю гражданку Республики Тыва к 8 годам колонии общего режима в апреле. Приговор уже вступил в законную силу.

Ее 39-летний подельник также признал вину. Суд приговорил его к 6 годам «строгача». Однако приговор в законную силу еще не вступил.