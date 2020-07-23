Суд арестовал «Бабушку Агафью» по иску бывшего завода российского миллиардера

Предприятие входило в компанию En+ — ее основал российский миллиардер Олег Дерипаска.
Сумма иска — 4,5 млрд руб.
По данным издания, он связан с пожаром, который произошел 21 марта на складе завода «Эн+ Рециклинг» в подмосковном Дмитрове.
Цеха на этом заводе арендовала Natura Siberica. На восстановление после пожара понадобится около двух лет, пишет polit.ru.
Представители Natura Siberica заявили, что пожар произошел не в производственной зоне и не по вине компании. Они подали встречный иск на 490 млн рублей.