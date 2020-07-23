Суд арестовал «Бабушку Агафью» по иску бывшего завода российского миллиардера

Суд арестовал «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и другие бренды (всего их 65) косметической компании Natura Siberica по иску предприятия «Эн+ Рециклинг», пишет The Bell.

Предприятие входило в компанию En+ — ее основал российский миллиардер Олег Дерипаска.

Сумма иска — 4,5 млрд руб.

По данным издания, он связан с пожаром, который произошел 21 марта на складе завода «Эн+ Рециклинг» в подмосковном Дмитрове.

Цеха на этом заводе арендовала Natura Siberica. На восстановление после пожара понадобится около двух лет, пишет polit.ru.

Представители Natura Siberica заявили, что пожар произошел не в производственной зоне и не по вине компании. Они подали встречный иск на 490 млн рублей.