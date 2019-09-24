Суд арестовал подозреваемого в осквернении могил портретами Путина и Мизулиной

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа содержание под стражей активиста движения «Агит Россия» Павла Иванкина. Его подозревают в осквернении безымянных могил на Смоленском кладбище.

Поводом для возбуждения дела стала акция, в ходе которой анонимы развесили на могилах Смоленского кладбища портреты Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Дмитрия Пескова, Сергея Собянина, Александра Беглова, Виталия Милонова, Елены Мизулиной, Евгения Пригожина, Тимати, Ольги Скабеевой, Рамзана Кадырова, Владимира Соловьева и Евгения Попова.

Дознание настаивало на мере пресечения в виде ареста на месяц. Прокурор с этим не согласился и попросил продлить срок задержания до 72 часов, пишет znak.com.

Информация о проведении акции появилась в телеграм-канале «Агит Россия». Спустя два дня сотрудники полиции пришли с обысками к трем активистам движения.

После проведения следственных действий их допросили в качестве свидетелей и подозреваемых. Двоих отпустили из полиции спустя несколько часов, Иванкина оставили в изоляторе временного содержания (ИВС).

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронения группой лиц по предварительному сговору».