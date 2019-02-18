Суд арестовал замглавы Сибирского отделения РАН по делу о растрате

В академии наук Иван Благодырь отвечал за организационное развитие и управление имуществом.
Его обвиняют по двум статьям. Одна из них — присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Во второй статье говорится о «подстрекательстве <…> к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом», отмечает РБК со ссылкой на «Интефакс».
До перехода на работу в СО РАН, Иван Благодырь был заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, исполнял обязанности министра инвестиций и внешних связей Сахалинской области, а также был первым вице-премьером правительства Еврейской автономной области.
14 февраля чиновника задержали в Новосибирске. Его конвоировали на Дальний Восток.