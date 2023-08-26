Суд наказал лидера группы "Несчастный случай"

Сумма штрафа составила 20 тыс. рублей.
Прекращено уголовное дело об оскорблении представителя власти, указывает bfm.ru.
Что произошло
В феврале «Несчастный случай» давал концерт в кафе в новосибирском Академгородке. В соседнем помещении произошло задымление. Отключилось электричество.
Вскоре на место прибыли полицейские и пожарные. Кортнев, будучи недовольным отменой выступления, показал капитану полиции неприличный жест.
Возобновить концерт не удалось, зрители и артисты разъехались. Позже музыкантов вызвали в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и сопутствующих событий.
Позднее певец извинился перед полицейским, возместил ему 7 тыс. рублей морального ущерба и пожертвовал 10 тыс. рублей проекту «Все для победы».
Ранее вокалист группы «Несчастный случай», артист театра и кино Алексей Кортнев перепутал Кемеровскую область и Алтайский край.