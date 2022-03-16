Суд наказал редактора Первого канала из-за инцидента в прямом эфире

Останкинский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая во время вечернего эфира программы «Время» с Екатериной Андреевой развернула плакат с пацифистскими лозунгами, пишет bfm.ru.

«Овсянникова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ — «организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия», — сказала пресс-секретарь суда Кристина Явкина.

Инцидент произошел 14 марта. Марина Овсянникова, работавшая редактором, вышла в студию во время прямого эфира программы «Время» с Екатериной Андреевой, развернув плакат с пацифистскими лозунгами, позже она выложила «ВКонтакте» видеообращение.

Статьи

Первоначально источник ТАСС предполагал, что в отношении нее могут возбудить административное дело за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности (ст. 20.3.3 КоАП).

Эта статья предуматривает максимальное наказание для граждан в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей. В итоге дело возбудили по ч. 2 ст. 20.2 КоАП. Она предполагает не только штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, но также обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до 10 суток.

Адвокат Овсянниковой Антон Гашинский пояснил, что административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. У Овсянниковой двое детей — 17 и 11 лет.

Допрос

После процесса Марина Овсянникова сказала, что все это время провела почти без сна.

«Больше 14 часов длился допрос, мне не давали связаться с моими родными и близкими, мне не предоставляли никакой юридической помощи. Я находилась в довольно сложном положении. Давайте все комментарии будут завтра, мне сегодня просто нужно отдохнуть», — сказала она.

Проверка

По данным ТАСС, Следственный комитет также начал доследственную проверку о наличии в действиях Овсянниковой признаков преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Адвокат Даниил Берман сообщил Business FM, что проверка поручена Главному следственному управлению СК России по Москве, где зарегистрирован соответствующий материал.

Статья 207.3 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей до реального лишения свободы на срок до 15 лет в зависимости от частей данной статьи. В рамках этой статьи могут быть назначены принудительные или исправительные работы.