Суд оправдал алтайского депутата, которого обвиняли в смерти человека

Суд вынес оправдательный приговор в связи с непричастностью к совершению преступления.
Подсудимого освободили из-под стражи и признали за ним право на реабилитацию.
Как уже писал altapress.ru, Бруннера обвиняли в том, что в 2014 году он избил подчиненного до смерти. Потасовка произошла в ходе распития спиртного. Мужчина скончался в больнице спустя несколько часов.
В августе 2019 года также сообщалось, что депутат вновь нажил себе уголовное дело. Он снова избил человека, причинив тяжкий вред здоровью.
По данным следствия, в январе у одного из магазинов в селе Алтайское он избил 34-летнего местного жителя. В результате полученных травм мужчине удалили селезенку, что оценивается как тяжкий вред здоровью.