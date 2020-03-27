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Происшествия

Суд оправдал алтайского депутата, которого обвиняли в смерти человека

26 марта в Алтайском районном суде вынесли приговор 32-летнему Роману Бруннеру, местному депутату. Его обвиняли в смерти человека, которого тот избил битой. Об этом пишет «Комсомольская правда — Барнаул».

Мужчина с битой.
Мужчина с битой.
СС0

Суд вынес оправдательный приговор в связи с непричастностью к совершению преступления.

Подсудимого освободили из-под стражи и признали за ним право на реабилитацию.

Как уже писал altapress.ru, Бруннера обвиняли в том, что в 2014 году он избил подчиненного до смерти. Потасовка произошла в ходе распития спиртного. Мужчина скончался в больнице спустя несколько часов.

В августе 2019 года также сообщалось, что депутат вновь нажил себе уголовное дело. Он снова избил человека, причинив тяжкий вред здоровью.

По данным следствия, в январе у одного из магазинов в селе Алтайское он избил 34-летнего местного жителя. В результате полученных травм мужчине удалили селезенку, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

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