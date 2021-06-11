Суд освободил из СИЗО двух генералов и полковника МВД, обвиняемых в коррупциии

Первый апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда и освободил из СИЗО бывших заместителей начальника следственного департамента МВД, генерал-майоров юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также полковника Александра Брянцева, сообщает РБК.

При этом другую меру пресечения фигурантам дела суд назначать не стал.

Чем суд мотивировал такое решение — не уточняется.

Краковского, Бирюкова и Брянцева обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).

Следствие

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест.

Для этого дело бизнесмена, которое изначально расследовалось московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган — управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ.

СК допросил бывшего заместителя главы МВД — начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова, пишет polit.ru.

Бизнесмена задержали в июне 2019 года по обвинению в мошенничестве на $10 млн. Сначала суд поместил его под домашний арест, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. В ноябре 2019 года Худояну изменили меру пресечения и снова перевели под домашний арест.