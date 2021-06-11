11 июня 15°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Суд освободил из СИЗО двух генералов и полковника МВД, обвиняемых в коррупциии

Первый апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда и освободил из СИЗО бывших заместителей начальника следственного департамента МВД, генерал-майоров юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также полковника Александра Брянцева, сообщает РБК.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

При этом другую меру пресечения фигурантам дела суд назначать не стал.

Чем суд мотивировал такое решение — не уточняется.

Краковского, Бирюкова и Брянцева обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении полномочиями, повлекшие тяжкие последствия).

Следствие

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест.

Для этого дело бизнесмена, которое изначально расследовалось московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган — управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ.

СК допросил бывшего заместителя главы МВД — начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова, пишет polit.ru.

Бизнесмена задержали в июне 2019 года по обвинению в мошенничестве на $10 млн. Сначала суд поместил его под домашний арест, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. В ноябре 2019 года Худояну изменили меру пресечения и снова перевели под домашний арест.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость