Суд отменил приговор футбольным фанатам за смерть болельщика

Их обвиняли в том, что они в драке насмерть забили болельщика другой команды, указывает НГС.

Основанием отмены приговоры стало нарушение уголовно-процессуального закона.

Фанатов выпустили из СИЗО. Однако вскоре состоится третий процесс, но в новом судейском составе.

Что произошло

Приговор по уголовному делу в отношении фанатов ФК «Сибирь» вынес суд в июне. Их признали виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Он был болельщиком ФК "Енисей". И назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждому.

ЧП случилось 8 ноября 2017 года. Фанаты футбольных клубов из Новосибирска и Красноярска устроили массовую драку на спортплощадке.

Ранее молодые барнаульские футболисты устроили драку прямо на поле.

В истории российского футбола самой запоминающейся дракой отметился матч 2004 года между московским ЦСКА и "Сатурном". Тогда обе команды пошли друг на друга стенкой на стенку. Не остались в стороне и болельщики.