Суд отправил в психбольницу жителя Алтая за убийство жены и двух гостей

Суд направил на принудительное психиатрическое лечение 54-летнего жителя Алтайского края за убийство троих человек, от уголовной ответственности его освободили. Об этом сообщил сайт СУСК РФ по Алтайскому краю.

Следствие и суд установили, что апреле 2019 года к супружеской паре из села в Каменском районе приехали гости — брат хозяйки дома со своим знакомым. Встречу решили отметить распитием спиртного.

Во время застолья между хозяином дома и его супругой возник конфликт. Мужчина применил к ней физическое насилие. За женщину заступился ее брат.

Хозяин дома разозлился на жену, ее родственника и жестоко избил их. Супруга и свояк от полученных травм скончались на месте происшествия. Другому гостю удалось покинуть дом, но на следующий день он умер в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Психиатрическая экспертиза выявила у преступника психическое заболевание.

Напомним, 19 сентября следователи сообщили о похожем случае. 43-летний житель Шипуновского района избил женщину и двоих мужчин, один из них умер. Затем злоумышленник угрожал ножом работнику котельной.

Следственные органы настаивают на применении принудительной меры медицинского характера в отношении сельчанина. Уголовное дело направили в суд.