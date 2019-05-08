На Алтае суд оправдал директора школы, обвиненного полицией в мошенничестве

Директор одной из школ в Красногорском районе, обвиненный полицией в хищении 20 тыс рублей, выделенных школе, оправдан и имеет право на реабилитацию. Об этом сообщило Главное управление МВД по Алтайскому краю.

Поступил сигнал в полицию

В октябре 2018 года пресс-служба ГУ МВД сообщала, что директор школы в Красногорском районе обвиняется в преступлении по статье 159 УК РФ (часть 3) — мошенничество: хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения.

Как выяснилось, молодой директор школы обратился в районный комитет по образованию и попросил выделить деньги на покупку спортинвентаря и стройматериалов. Он хотел отремонтировать кровлю спортзала, котельную и угольный навес, а купить намеревался волейбольные мячи и шифер, следует из приговора по этому делу.

Деньги выделили и перечислили на корпоративную карту, которой распоряжался директор: в общей сложности 22 тыс. рублей. Но затем в полицию поступил сигнал, что директор якобы деньги похитил и потратил на строительство своего дома.

Оперативный сотрудник проверил и решил, что сигнал подтверждается. В итоге на директора завели уголовное дело: полиция полагала, что он потратил их на себя, а в комитет представил фиктивные чеки с ложными сведениями.

Суд. открытые источники ( CC0)

Не преследовал корыстной цели

В ходе суда директор вину категорически не признал. Он утверждал, что все 22 тыс. рублей потратил на нужды школы — на шифер для спортзала, средства для косметического ремонта школы (краска для пола и стен, кисточки, валики, гвозди, раствор для обработки от грибка) и многое другое. Он объяснил суду, почему информация в чеках не всегда соответствовала тому, что он приобрел для школы.

Из оправдательного приговора Красногорского районного суда:

Перед ним, как перед руководителем школы комитетом по образованию ставилась задача о содержании имущества в надлежащем виде, в том числе по ремонту здания школы, а средства выделялись в крайне малом количестве. С учетом того, что приемка школы проводилась в начале августа, а денежные средства выделялись в лучшем случае в июле и в небольшом количестве, то приходилось использовать выделенные ранее денежные средства не по целевому назначению. Однако, при этом, он не преследовал какой-либо корыстной цели. При составлении фиктивных чеков его умысел был направлен на перераспределение целевых денежных средств, но умысла на хищение их, получение в свою собственность и распоряжение в своих личных целях не было. Он неоднократно обращался в комитет по образованию с просьбой о выделении денежных средств на различные цели, но получал отказы, поэтому вынужден был, нарушая финансово-хозяйственную дисциплину, идти на нецелевое использование денежных средств.

Свидетели подтвердили, что деньги он тратил действительно только на школу.

Его оправдал Красногорский районный суд. И вот теперь оправдательный приговор вступил в силу. За оправданным признано право на реабилитацию, информирует пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.