Суд приговорил двух барнаульцев к серьезным срокам за убийство

Товарищи распивали спиртные напитки в квартире, где также проживал дядя одного из них. Они начали конфликтовать и устроили драку. Осужденные избили мужчину, а затем задушили его бельевой веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, ночью они вынесли тело убитого к гаражам.
В ходе судебного следствия они перекладывали вину друг на друга, но присяжные заседатели признали их обоих виновными и не заслуживающими снисхождения.
Суд назначил одному из них 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, второму — 16 лет лишения свободы строгого режима.
Кроме того, каждому назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком два года, которое они будут отбывать после основного наказания.