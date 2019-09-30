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Происшествия

Суд приговорил двух барнаульцев к серьезным срокам за убийство

В июне 2018 года в Барнауле двое мужчин задушили дядю одного из них бельевой веревкой. Присяжные заседатели вынесли вердикт — оба виновны. Суд учел все смягчающие и отягощающие обстоятельства и назначил наказание, сообщила прокуратура Алтайского края.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

Товарищи распивали спиртные напитки в квартире, где также проживал дядя одного из них. Они начали конфликтовать и устроили драку. Осужденные избили мужчину, а затем задушили его бельевой веревкой. Чтобы скрыть следы преступления, ночью они вынесли тело убитого к гаражам.

В ходе судебного следствия они перекладывали вину друг на друга, но присяжные заседатели признали их обоих виновными и не заслуживающими снисхождения.

Суд назначил одному из них 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, второму — 16 лет лишения свободы строгого режима.

Кроме того, каждому назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком два года, которое они будут отбывать после основного наказания.

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