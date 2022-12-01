2 декабря
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Происшествия

Суд приговорил совладельца группы «Сумма» и его брата к 19 и 18 годам колонии

Мещанский суд Москвы приговорил к 19 годам колонии строгого режима совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Его брат, экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов также осужден на 18 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Суд
Суд
СС0

Зиявудина Магомедова обвиняют в создании ОПС и хищении 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов. Так при строительстве стадиона «Арена Балтика» перед Чемпионатом мира в России Магомедов получил 752 млн рублей.

Суд огласил приговор, согласно которому подсудимые действовали сообща, используя офшорные схемы и другие уловки для хищения чужого имущества в особо крупном размере.

Зиявудину Магомедову назначили 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его брату Магомеду Магомедову — 18 лет. Им обоим назначили штраф в 2,5 млн рублей. Также суд постановил лишить братьев всех государственных наград.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

У братьев Магомедовых конфисковали две квартиры в Москве, четыре квартиры в Лондоне, личный самолет, автомобили Porshe 911 и Toyota Land Cruiser.

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