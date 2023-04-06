Суд принял решение относительно Константина Падуна, убившего бывшую супругу

5 апреля состоялось первое заседание по делу об убийстве жительницы Барнаула Елены Падун бывшим супругом. Ленинский районный суд принял решение, приняв во внимание показания свидетелей. Об этом сообщает ИА «Амител».

Ленинский районный суд принял решение оставить Константина Падуна в СИЗО до 21 сентября. Мужчина признал свою вину, однако нанял себе новосибирского адвоката Гюльнару Нахабину, сообщает издание.

Заботливая мать против страшного тирана

Официально потерпевшим по делу проходит родной брат Елены, Александр. Показания давали свидетели дела — коллеги погибшей и ее подруги.

Все свидетели характеризовали Елену с положительной стороны. По их словам, женщина всегда заботилась о детях, единственная из семьи работала и обеспечивала детей и бывшего мужа.

Константин же, по словам подруг погибшей, был скрытным и неразговорчивым человеком. У него наблюдали склонность к агрессии, скверный характер и пристрастие к азартным играм. В частности — к онлайн-играм.

Бывший супруг часто оскорблял жену и иной раз поднимал руку. Свидетели утверждали, что он мог разбудить жену ночью и облить ледяной водой. Свои действия мужчина снимал на камеру и показывал жертве. Несколько раз Елена Падун фиксировала побои и обращалась в полицию за помощью.

В свою защиту Константин утверждал, что тоже заботился о детях: водил в детский сад, готовил, одевал. Но свидетели указали, что делал он это только по той причине, что все время сидел дома, пока жена была на работе.

Насилие. CCO

Попытка защититься

В августе 2022 года супруги развелись, но Константин не планировал переезжать. Физическое и моральное насилие продолжилось. Елена попросила вступиться за себя своего молодого человека.

Возлюбленный погибшей вступил с бывшим мужем в словесную перепалку, которая закончилась дракой. Константину сломали нос. Партнер Елены получил год условно по статье УК.

Изначально квартира принадлежала Константину, но он написал дарственную, по которой недвижимость перешла жене и детям. Взамен Елена обещала помочь ему с поиском нового жилья.

За неделю до трагедии Елена продала пустующую квартиру своей матери на Гущина и получила деньги. Из общей суммы она собиралась выделить денежную долю Константину в размере ¼ от стоимости жилья, а также взять ему в ипотеку квартиру на Балтийской.

Насилие. Женщина. CC0

Трагедия

Квартирный вопрос и стал причиной той трагичной ссоры. В ночь с 4 на 5 января Константин задушил бывшую жену. Чтобы избежать наказания, мужчина спрятал ее тело на крыше дома.

После преступления обвиняемый пытался представить все так, будто бывшая жена пропала без вести. Он убеждал правоохранителей, что Елена вела разгульный образ жизни и могла на несколько дней уходить из дома, оставив детей

Женщину искали волонтеры и полицейские. Последние нашли ее мертвой.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Решение суда

В конце заседания Падун пожаловался, что у него гипертония и ему не оказывают должного лечения в СИЗО. Но он согласился остаться в изоляторе.

В итоге меру пресечения обвиняемому продлили еще на 3,5 месяца. В следующий раз суд продолжит рассматривать это дело 19 апреля. Ожидается, что в этот день на допрос придут свидетели со стороны обвинения.