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Происшествия

Суд признал виновным Ефремова в смертельном ДТП

8 сентября в Пресненском суде Москвы оглашается приговор Михаилу Ефремову.

Михаил Ефремов.
Михаил Ефремов.
m-efremov.ru

На заседание суда актер приехал без вещей, только с папкой.

Суд признал актера Михаила Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб водитель фургона Сергей Захаров.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения)», — цитирует судью News.ru.

По некоторым данным, помощник адвоката Ефремова вскоре съездил за вещами артиста.

Ранее гособвинитель запросил для актера 11 лет колонии. В ходе прений прокурор сочла вину актера полностью доказанной.

Что произошло

Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Второй водитель Сергей Захаров скончался в больнице от кровопотери. Актер находился под домашним арестом.

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