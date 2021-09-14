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Происшествия

Суд простил раскаявшихся браконьеров в Алтайском крае

Калманский районный суд Алтайского края признал виновными двух местных жителей за ловлю сетями в местах нереста редкой рыбы, сообщили в Восточном межрегиональном СУ на транспорте.

Рыба.
Рыба.
unsplash.com

С 30 апреля по 1 мая мужчины на лодке прибыли в устье реки Калманка, где при помощи ставной сети незаконно выловили более 60 экземпляров различных видов краснокнижных рыб.

«Своими действиями обвиняемые причинили материальный ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на общую сумму свыше 70 тыс. рублей», — отметили следователи.

Суд установил вину рыбаков в полном объеме, но по ходатайству потерпевшей стороны и самих фигурантов дело прекратили. Основанием стало деятельное раскаяние.

Ранее в связи с деятельным раскаянием суд простил бизнесменам откаты алтайскому министру здравоохранения.

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