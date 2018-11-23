Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
183

Суд разрешил отбирать у россиян единственное жилье в счет долгов

Единственное жилье, которое принадлежит банкроту, может быть продано для погашения долгов. Соответствующее определение вынес Верховный суд РФ, рассмотрев жалобу на решения нижестоящих судов по делу о банкротстве россиянина Анатолия Фрущака.

Зал судебных заседаний.
Зал судебных заседаний.
mos-gorsud.ru

Коллегия высшей судебной инстанции пришла к выводу, что «единственное жилье» гражданина, официально признанного несостоятельным должником, — это пятикомнатная квартира в пригороде Москвы. При этом площадь составляет почти 200 кв. м, а другого имущества у собственника нет, сообщает «Шторм».

Впрочем, формально собственником Анатолий Фрущак перестал быть еще в 2016 году. Хозяин переоформил квартиру на жену, а та — на дочь. В 2017 году Фрущак обратился с заявлением о признании его банкротом. В итоге суд признал, что ситуация с единственным жильем была создана искусственно, и разрешил его принудительную реализацию в счет погашения долга.

Данное решение может оцениваться двояко. С одной стороны, это противоречит решениям Конституционного суда об имущественном иммунитете единственного жилья. С другой — дорогостоящее жилье, являющееся единственным, может быть реализовано за долги, пишет ura.ru.

При этом ранее ВС РФ вступился за права заемщиков, залезающих в долги под залог недвижимости, напоминает РАПСИ. Высшая инстанция призвала суды тщательно разбираться в спорах между заемщиками и кредиторами, прежде чем выносить свои решения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость