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Происшествия

Суд в Барнауле вынес приговор главарю крупной банды «закладчиков»

Центральный районный суд Барнаула вынес 41-летнему жителю Кемеровской области, который организовал преступное сообщество, промышлявшее «закладками» с наркотиками, сообщает краевая прокуратура.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

Преступники с 2015 до 2018 год реализовали более 85 тысяч «закладок» в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Томской областях, а также других регионов. Для этого использовались аккаунты, работающие в автоматическом режиме.

От преступной деятельности участники сообщества получили доход более 38 млн рублей.

В банде были структурные подразделения, которые контролировал главарь. Также он решал возникающие между участниками сообщества споры, контролировал начисление и выплату зарплаты, обеспечивал поступление наркотических средств, контролировал курьеров по формированию «закладок», вел отчеты, а также подыскивал новые кадры.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступной организации.

Выяснилось, что ранее его к уголовной ответственности не привлекали. Мужчина имеет положительную характеристику, а также ряд заболеваний, инвалидность и малолетнего ребенка на иждивении.

Суд приговорил главаря к 10 годам лишения свободы строгого режима.

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