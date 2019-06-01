Суд вернул в прокуратуру дело о подготовке теракта на концерте Киркорова

Суд вернул в прокуратуру дело о подготовке теракта на концерте российского певца Филиппа Киркорова из-за нарушения норм уголовно-процессуального кодекса (УПК).

В деле фигурируют четверо жителей Дагестана. Один из них дал показания, что шоумен Максим Галкин заказал убийство Киркорова.

Следствие и прокуратура этому не верят.

По версии следствия, террористическая ячейка была создана в октябре 2016 года, а теракт на концерте Киркорова планировалось совершить в июле 2017 года. <Было изготовлено пять бомб>. Реализовать теракт не удалось — территория ресторана, где проходил концерт, охранялась. И подозреваемые не смогли туда проникнуть, чтобы установить взрывные устройства.

Фигуранты дела отрицают свою вину в подготовке теракта, пишет «Коммерсантъ». Они утверждают, что планировали убийство Киркорова по заказу Максима Галкина, который, приревновал исполнителя к Алле Пугачевой. За это Галкин якобы пообещал 2 млн рублей.

Судья Алексей Магомадов по своей инициативе решил вернуть уголовное дело прокурору, поскольку в обвинительном заключении были обнаружены существенные нарушения норм УПК — так, судья не смог определить, по каким именно признакам состава преступления обвиняются фигуранты дела.

Мнения сторон

Стороны высказались против возвращения дела. Защитники подсудимых возражали потому, что у следствия в этом случае появляется возможность «подчистить» огрехи в уголовном деле.

Адвокаты надеялись убедить суд после начала рассмотрения дела по существу исключить из него все доказательства, добытые незаконными способами. По их мнению, признания из подсудимых были получены в результате применения «физического и психологического насилия», пишет znak.com.

Обвинение

Подсудимым было предъявлено обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК), организации и участии в террористическом сообществе (статья 205.4), подготовке теракта (статья 30 и статья 205), создании и участии в незаконном вооруженном формировании (статья 208), а также незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 222) и пособничестве в их изготовлении (статья 223.1).