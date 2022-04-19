Суд вынес приговор девушке, которая подожгла бездомного. Парень скончался от ожогов 80% тела

В Екатеринбурге суд вынес приговор 33-летней горожанке Анне Шехеревой. В мае 2021 года обвиняемая подожгла бездомного Данила Груздева, сообщает e1.ru.

Сообщается, что девушка облила спящего на асфальте бездомного горючей жидкостью из стоящей рядом бутылки и подожгла зажигалкой. После чего Анна со спутником и случайным прохожим попытались затушить огонь.

Мужчина получил ожоги 2-й и 3-й степеней площадью 80% от поверхности тела, а также ожог верхних дыхательных путей. Пострадавший скончался на следующий день в больнице.

Девушка скрылась с места происшествия — ее разыскивали в течение месяца. Когда она нашлась, психиатрическая экспертиза признала Шехереву вменяемой. Версия с алкогольным опьянением не подтвердилась.

Объясняя на суде свой поступок, Шехерева заявила, что на самом деле пыталась разбудить парня и узнать, что с ним. Чем его облила — не видела, ночью было темно. А запаха не почувствовала, поскольку переболела ковидом. Зажигалкой чиркнула, чтобы подсветить себе.

Однако присяжные не поверили в эту историю и признали девушку виновной в умышленном убийстве с особой жестокостью из хулиганских побуждений.

Суд учел наличие малолетнего ребенка и явку с повинной. Обвиняемую приговорили к 12 годам лишения свободы.