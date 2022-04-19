19 апреля
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Происшествия

Суд вынес приговор девушке, которая подожгла бездомного. Парень скончался от ожогов 80% тела

В Екатеринбурге суд вынес приговор 33-летней горожанке Анне Шехеревой. В мае 2021 года обвиняемая подожгла бездомного Данила Груздева, сообщает e1.ru.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Сообщается, что девушка облила спящего на асфальте бездомного горючей жидкостью из стоящей рядом бутылки и подожгла зажигалкой. После чего Анна со спутником и случайным прохожим попытались затушить огонь.

Мужчина получил ожоги 2-й и 3-й степеней площадью 80% от поверхности тела, а также ожог верхних дыхательных путей. Пострадавший скончался на следующий день в больнице.

Девушка скрылась с места происшествия — ее разыскивали в течение месяца. Когда она нашлась, психиатрическая экспертиза признала Шехереву вменяемой. Версия с алкогольным опьянением не подтвердилась.

Объясняя на суде свой поступок, Шехерева заявила, что на самом деле пыталась разбудить парня и узнать, что с ним. Чем его облила — не видела, ночью было темно. А запаха не почувствовала, поскольку переболела ковидом. Зажигалкой чиркнула, чтобы подсветить себе.

Однако присяжные не поверили в эту историю и признали девушку виновной в умышленном убийстве с особой жестокостью из хулиганских побуждений.

Суд учел наличие малолетнего ребенка и явку с повинной. Обвиняемую приговорили к 12 годам лишения свободы.

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