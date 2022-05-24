24 мая
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Происшествия

Суд вынес приговор по резонансному делу о нападении на полицейских в Мошково

Виновным в избиении инспекторов ГИБДД, которое произошло 28 мая прошлого года, вынесли приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда в Новосибирске.

Суд вынес приговор по резонансному делу о нападении на полицейских в Мошково.
Суд вынес приговор по резонансному делу о нападении на полицейских в Мошково.
Октябрьский районный суд, Новосибирск.

Злоумышленнику Руслану Курбанову назначили 4 года и 1 месяц лишения свободы с пребыванием в колонии-поселении.

При этом Турала Курбанова и Илькина Исмаилова от наказания освободили.

«Илькин Исмаилов признан виновным в совершении преступления <…> назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев. С учетом времени содержания под стражей до приговора от отбывания наказания освобожден в зале суда», — отмечает следствие.

Что произошло в Мошково

В конце мая 2021-го сотрудники ДПС пытались задержать в Мошково водителя, игнорировавшего требования остановиться.

19-летний знакомый водителя Векил Абдуллаев препятствовал правоохранителям в задержании. В потасовке с Александром Гусевым, пишет РБК, он получил пулевое ранение в голову. А затем скончался в больнице, уточняет nsk.bfm.ru.

В это время в салоне авто находились Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов. Последний после остановки отказался предъявлять документы. Дальше они оба оскорбили полицейских, а также нанесли им многочисленные удары по голове и телу.

После задержания и ареста дебоширов, один из жителей Новосибирска опознал в Руслане Курбанове человека, который напал на него в октябре 2020 года. Пострадавший утверждал, что его избили после замечания о неправильно припаркованном автомобиле. В разборках также участвовал Турал Курбанов.

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