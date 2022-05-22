22 мая
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Происшествия

Барнаулец отдал 32 тысячи рублей за фантомный самокат

32-летний барнаулец попался на удочку мошенников, пытаясь купить электросамокат.

Самокат.
Самокат.
CC0

Объявление о продаже самоката мужчина нашел на популярном сайте. Электротранспорт продавали в Краснодарском крае за 30 тыс. рублей.

«Мужчина связался с продавцом, они обговорили способ оплаты и доставки. В ходе переписки стороны договорились, что заявитель переведёт 30 000 рублей за товар и 2 000 рублей за доставку транспортной компанией. Потерпевший перевел необходимую сумму и стал дожидаться номера трека, однако больше на связь продавец не выходил», — сообщает пресс-служба краевой полиции.

Обманутый барнаулец обратился в полицию, заведено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество, совершенное в значительном размере».

Ранее в Центробанке предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом дефицита наличных.

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