Мошенники придумали новую схему обмана под предлогом дефицита наличных

В Центробанке предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом дефицита наличных. Об этом в интервью « Известиям » рассказал директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

Схема проста: мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците наличных средств, в том числе валюты. Под этим предлогом они предлагают перевести деньги с карты или банковского счета на «специальный счет», с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства.

Для открытия такого «спецсчета» злоумышленники спрашивают номер карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий SMS-код от банка.

Узнав эти сведения, они получают доступ к счету жертвы и переводят его средства себе.

«Злоумышленники также звонят гражданам и предлагают оформить карты международных платежных систем Visa и Mastercard, по которым якобы можно будет расплачиваться за границей. Мошенники за определенную плату предлагают открыть счет в иностранном банке и оформить виртуальную карту», — добавил Уваров.

В ЦБ настоятельно рекомендуют не раскрывать никому личные и финансовые данные.

А ранее в Барнауле полицейские не позволили 80-летнему пенсионеру отправить мошенникам 1,5 млн рублей.