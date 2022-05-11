11 мая
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Жизнь

В Барнауле полицейские не позволили 80-летнему пенсионеру отправить мошенникам 1,5 млн рублей

В Алтайском крае полицейские предотвратили мошенничество в особо крупном размере в отношении 80-летнего пенсионера, сообщает региональное МВД.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Сержант Вадим Уткин и старший сержант Ольга Педаева обратили внимание на обеспокоенного пожилого мужчину, который стоял возле банкомата в одном из торговых центров.

«Разговаривал по телефону и держал в руках лист бумаги с цифрами. Полицейские поинтересовались, нужна ли ему помощь. В ходе беседы выяснилось, что пенсионеру позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка. Она сообщила о подозрительных операциях, якобы совершенных со счетом пожилого мужчины, и необходимости перевода сбережений на безопасные счета», — рассказали в ведомстве.

С мужчиной также разговаривали другие люди, выдававшие себя за представителей правоохранительных органов и банковских служащих.

Пенсионер собирался перевести аферистам все свои накопления — 1,5 млн рублей. Однако полицейские объяснили, что звонили мошенники.

Мужчина поблагодарил правоохранителей за бдительность и неравнодушие. В МВД возбудили уголовное дело по признакам покушения на мошенничество.

Ранее депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров.

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