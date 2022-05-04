Ужесточить наказание за обман пенсионеров намерены депутаты

Группа депутатов планирует внести в Госдуму законопроект, по которому преступления против людей старшего возраста станут отягчающим обстоятельством.
Зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева рассказала, что к ней обращается множество пенсионеров, у которых отобрали квартиру или заставили взять кредит для мошенников.
При этом зачастую преступники «передают» своих жертв друг другу, например, обещая разобраться с обманщиками за плату, пишет Lenta.ru.
В пояснительной записке к документу указано — за 2021 год доля мошеннических действий против людей в возрасте от 60 лет оказалась наибольшей среди остальных возрастных групп, составив 27%.
Ранее на Алтае мошенники запугали пенсионерку несусветными кредитами и забрали 770 тыс. рублей.