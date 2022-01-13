На Алтае мошенники запугали пенсионерку несусветными кредитами и забрали 770 тысяч

В Алтайском крае мошенники заставили женщину оформить реальный кредит, чтобы она не выплачивала выдуманные, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 62-летняя жительница Рубцовска.

«На телефон потерпевшей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что банковские карты, принадлежащие пенсионерке, взломаны и на них поступают крупные кредитные суммы, а в дальнейшем ей надо будет выплачивать кредит, если она срочно не предпримет никаких мер», — рассказали в ведомстве.

Через полчаса рубцовчанке позвонил другой мужчина и представился банковским работником.

Незнакомец заявил, что мошенники оформили на имя пенсионерки кредит и чтобы его закрыть, необходимо перевести деньги на другой счет.

Вскоре на телефон пришло два сообщения — с кодом о смене пароля в личном кабинете и с подтверждением кредита на сумму 895 тыс. рублей.

Затем пенсионерке снова позвонил неизвестный и убедил быстро перевести деньги в салоне сотовой связи.

«Женщина, следуя инструкциям, сняла деньги в банкомате и поехала в торговый центр, где перевела на счет злоумышленников 769 тысяч рублей. Менеджеру в салоне сотовой связи сказала, что переводит деньги на свою карту», — отметили в МВД.

Возбудили дело по факту «хищения в крупном размере». Полиция в очередной раз попросила не верить каждому позвонившему, особенно если речь идет о каких-либо кредитах, деньгам и так далее.

Ранее россиян предупредили о новой многоходовой схеме телефонного мошенничества.