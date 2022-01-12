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Жизнь

О новой многоходовой схеме телефонного мошенничества предупредили россиян

Новая схема телефонного мошенничества для обмана банковских клиентов появилась в России, пишут на сайте московского МВД.

Разговор по телефону.
Разговор по телефону.
Pixabay.com

«Теперь с помощью голосовых роботов они (мошенники. — Прим. ред.) обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента», — отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что человеку поступает звонок от робота-помощника, запрограмированного злоумышленниками.

Автоматизированная система предупреждает, что в личном кабинете замечены подозрительные действия — например, перевод денежных средств, оформление кредита или попытка изменить номер, привязанный к кабинету.

«Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента», — подчеркнули в правоохранительных органах.

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