О новой многоходовой схеме телефонного мошенничества предупредили россиян

Новая схема телефонного мошенничества для обмана банковских клиентов появилась в России, пишут на сайте московского МВД .

«Теперь с помощью голосовых роботов они (мошенники. — Прим. ред.) обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента», — отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что человеку поступает звонок от робота-помощника, запрограмированного злоумышленниками.

Автоматизированная система предупреждает, что в личном кабинете замечены подозрительные действия — например, перевод денежных средств, оформление кредита или попытка изменить номер, привязанный к кабинету.

«Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента», — подчеркнули в правоохранительных органах.